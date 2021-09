Didier Frenay a bien été entendu par le juge Claise ce mercredi: voici pourquoi l’agent de joueurs était de retour en Belgique

Dans le cadre de l’opération Mains Propres et partant d’une plainte de la famille de Kevin De Bruyne (qui avait eu la puce à l’oreille suite un article de notre journaliste Stéphane Vande Velde dans le cadre des « Football Leaks »), le juge bruxellois Michel Claise s’était intéressé aux commissions versées à Patrick De Koster et Didier Frenay dans le cadre du transfert du Diable rouge de Wolfsbourg à Manchester City à la fin du mercato estival 2015. Cette enquête avait débouché le 27 août 2020 (en plus des perquisitions aux différentes sièges de « J&S International Football Management » par l’inculpation et le placement en détention de l’agent historique de KDB pour faux, usage de faux et blanchiment d’argent avant une libération sous bracelet électronique deux grosses semaines après.