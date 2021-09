Les Vedett défilent et s’enfilent à la terrasse du Belga. Juste en face, au Vaccibus, c’est un peu plus lent pour les Johnson et Johnson. Une cinquantaine de doses. Ce sera tout pour ce dernier mercredi d’août.

Les melons sont beaux et pas chers sur le marché Saint-Servais, tout doit partir, et ça part. Derrière la dernière échoppe de la place Lehon, le Vaccibus de la Cocom n’a pas le même succès. En fin de matinée, vendredi, une dizaine de doses avaient trouvé preneurs.