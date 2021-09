La majorité sexuelle à 16 ans pour la rentrée du parlement

C ’est LE dossier de la rentrée pour la commission Justice : adopté en première lecture par le conseil des ministres le 2 avril dernier et déposé au parlement le 19 juillet, le projet sera examiné le 14 septembre. Il contient une série de changements – notamment en faveur d’un durcissement des sanctions – et il rend, entre autres, plus clair ce qui concerne l’âge de la majorité sexuelle. Si la commission de réforme du droit pénal penchait en faveur d’une majorité sexuelle à 14 ans, ce sera finalement 16… Ce choix fera parler de lui.