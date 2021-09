Eden Hazard met les choses au point: «Quitter le Real Madrid? Je n’en ai jamais eu l’intention!»

Souvent ces trois dernières années, quand son corps lui en a donné l’occasion, Eden Hazard est venu chercher chez les Diables rouges une bonne bouffée d’oxygène. L’air frais et revigorant offert par la mer Baltique, celle qui arrose de tout son long la ville de Tallinn, est une nouvelle fois source d’apaisement pour le Brainois qui trouvera également ce soir, en Estonie, un terrain de jeu propice à sa résilience. Loin de Madrid, où il subit déjà de plein fouet les critiques après seulement trois journées de championnat. Les Diables comme remède, pour les quinze, seize prochains mois… et puis ? Et puis Eden Hazard réfléchira si, à 32 ans, il se sent encore capable de donner le meilleur de lui-même. Ce qui, sans vouloir être pessimiste à l’excès, est évidemment loin d’être garanti.

Eden Hazard, comment aborder un match en Estonie, face à une équipe a priori bien inférieure aux Diables rouges ?