Penélope Cruz à Venise: «Pedro Almodóvar est celui qui m’a donné envie de devenir actrice»

Je considère Pedro Almodóvar comme l’un des plus grands réalisateurs du cinéma contemporain, c’est donc très simple d’imaginer pourquoi nous avons eu envie de l’inviter pour faire l’ouverture du festival cette année », plaisante Alberto Barbera, directeur artistique de la Mostra, lors de la conférence de presse d’ouverture du festival. « Il a fait ses débuts à l’international ici en 1983 avec Dans les ténèbres, a été en compétition en 1988 avec Femmes au bord de la crise de nerfs, qui a été le lancement de sa carrière internationale (et le prix du meilleur scénario de la Mostra cette année-là, NDLR). Il a ensuite présenté ses films à Cannes et nous sommes très heureux de le voir revenir aujourd’hui. Madres Paralelas me semblait être le film juste pour ouvrir cette édition. »