Yannick Carrasco fêtera sa 50e cap avec les Diables contre l’Estonie: pourtant, le Colchonero ne fait toujours pas l’unanimité...

En six années de présence chez les Diables rouges, Yannick Carrasco n’a jamais réussi à faire l’unanimité suite à ses performances. D’autant plus quand il est contraint d’évoluer sur le flanc gauche.

C’était un soir de mars 2015. Alors que la Belgique fait plaisir à son public en martyrisant Chypre via un doublé de Marouane Fellaini (5-0), Yannick Carrasco fait ses débuts avec l’équipe nationale. Une montée au jeu et une première cap sous Marc Wilmots pour l’ailier qui évolue alors à Monaco. Sur le Rocher, l’Ixellois est en pleine bourre et réalise une superbe saison tant en championnat qu’en Ligue des champions. Un mois auparavant, il est l’auteur d’une performance de haut vol sur la pelouse d’Arsenal. La technique et la vitesse sont là et le garçon de 21 ans représente alors une solution supplémentaire dans un effectif qui ne manque évidemment pas de qualité.