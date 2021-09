Daniil Medvedev fait le show à l’US Open: en plein échange, le Russe s’arrête de jouer… puis réussit une incroyable volée (vidéo)

Depuis le 24 août, l’US Open bat son plein. En ce moment, les différents joueurs et joueuses toujours en course sont occupés à disputer le deuxième tour du tournoi. À ce stade de la compétition, le Russe Daniil Medvedev était opposé à l’Allemand Dominik Köpfer. Et l’actuel deuxième du classement ATP ne s’est pas contenté de se qualifier pour le troisième tour de la compétition américaine : il a également fait le show.

Alors qu’il menait 4-1 dans le deuxième set (après avoir remporté le premier 6-4), Medvedev a réussi ce qui restera sans aucun doute comme l’un des points du tournoi. En plein échange, le Russe a fait mine de s’arrêter de jouer. Véritable intention de laisser le point à son adversaire ou simple bluff ? Ça, seul le Russe le sait… Quoi qu’il en soit, il s’est ensuite retourné, avant de réussir une incroyable volée, qui vient lober son adversaire !