De TikTok à Elkabbach, les promesses de la rentrée médias

Promesse » : rarement aura-t-on autant entendu ce mot que ces derniers jours, dans la bouche des animateurs d’émissions de télévision, des journalistes, ou des patrons de chaîne. Comme un gimmick. C’est Julie Taton qui fait celle d’apporter de la bonne humeur avec sa matinale sur NRJ. C’est Julie Morelle qui veut répondre au besoin de repères et de nuances avec la nouvelle émission Déclic. C’est Sandrine Gobbesso, la directrice de la télévision de RTL Belgique qui fait la double promesse de « rendre compte de la réalité des gens et de leur permettre de s’évader de leur quotidien ». Partout, des promesses : une offre plus complète, plus de décryptage, plus de plaisir, plus d’attention à la planète, plus de fictions, plus de solidarité, plus d’évasion, plus de réconfort, plus de proximité…