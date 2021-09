Entre 80 et 130 agents de la protection civile mobilisés chaque jour sur le terrain. Auxquels s’ajoutent entre 750 et 1.400 pompiers. - Photo News.

Il aura fallu attendre un mois et demi pour que le dossier « inondations » débarque au menu de la Chambre. Mais cette fois, la valse des auditions et des séances de questions/réponses a démarré au niveau fédéral. Et, sans trop qu’on sache pourquoi, c’est la commission Intérieur qui a dégainé la première. Pour un échange de vues avec la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), responsable de la Protection civile et du Centre de crise national.