Un tournoi officiel du World Padel Tour à Bruxelles en 2022

Le succès du padel en Belgique ne se dément pas, au contraire ! L’explosion constatée durant la pandémie a trouvé un écho des plus enthousiastes ce week-end sur le Central du Royal Zoute Tennisclub de Knokke qui accueillait un tournoi exhibition rassemblant quelques champion(nes) de cette discipline qui fait de plus en plus concurrence au tennis. Organisé par Vincent Laureyssens, le président du World Padel Tour en Belgique, le circuit officiel rythmé de 35 tournois dans le monde, cet événement a dépassé toutes les attentes en réunissant, au-delà de nombreuses personnalités, plus de 16.000 spectateurs sur quatre jours. « C’est le plus grand tournoi organisé en Europe du Nord et Centrale », se félicite son promoteur, lui-même ancien bon joueur de tennis qui, passé la cinquantaine, a trouvé dans le padel un dérivé « pour continuer à s’éclater à un haut niveau. »