Novak Djokovic reste le mal-aimé du Big 3...

Même s’il a d’emblée concédé un set (comme à Wimbledon d’ailleurs), Novak Djokovic n’a pas raté son entrée dans cet US Open où les chiffres 21 (nombre de sacres en Grand Chelem historique) et 4 (pour 4 Majors à la suite la même année, comme les illustres Donald Budge en 1938 et Rod Laver en 1962 et 1969) sont de vraies carottes à exploit.

Le Serbe l’a emporté 6-1, 6-7, 6-2, 6-1 aux dépens du jeune Danois Holger Rune, 18 ans, 145e mondial et trop vite diminué par des crampes de stress face à l’événement dans la fameuse arène de l’Arthur Ashe Stadium.