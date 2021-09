Sophie Wilmès et Marc Van Ranst reçoivent le «Prix du courage politique»

Le prix n’avait plus été décerné depuis 2015.

La vice-Première ministre Sophie Wilmès et le virologue Marc Van Ranst ont reçu mercredi, dans les locaux de la Chambre, le « Prix du courage politique » de l’association B Plus, annonce cette dernière dans un communiqué.

B Plus, qui se présente comme un « mouvement pluraliste plaidant pour une Belgique moderne, fédérale et solidaire », a créé ce prix en 2006, pour saluer des « personnalités qui se sont distinguées par leurs attitudes ou positions modérées sur des questions touchant aux relations entre les communautés linguistiques en Belgique ». Le prix n’avait plus été décerné depuis 2015.