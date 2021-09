Qualifiée pour le troisième tour de l’US Open, Elise Mertens respecte Jabeur, «mais pas trop…»

Après avoir sué de grosses gouttes (6 balles de match sauvées !) au premier tour, Elise Mertens (16e) a repris son meilleur lexique pour facilement écarter la Grecque Grammatikopolou (234e) sur un double 6-2, malgré une interruption due à la pluie, ce mercredi à New York.

« C’était heureusement bien meilleur de ma part aujourd’hui », souriait la nº1 belge. « Je suis contente de mon niveau, même si je peux encore mieux. Je reste une perfectionniste (elle rit). Mais me voilà déjà au 3e tour et je n’oublie pas ces six balles de match sauvées lundi… »

Vendredi, elle jouera pour une place en huitièmes de finale contre la Tunisienne Ons Jabeur (21e), une des joueuses en vue, ces derniers mois, surtout en tant que porte-drapeau du tennis nord-africain. « Je ne l’ai encore jamais affrontée, mais c’est une fille qui a vraiment une bonne main. Il va falloir que je me concentre sur mon tennis pour l’empêcher de prendre les commandes. J’ai beaucoup de respect pour l’exemple qu’elle donne aux jeunes joueuses de son pays, mais ça ne veut pas dire que je vais trop la respecter pour la laisser aller en huitième de finale à ma place ! »