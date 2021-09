Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l’histoire en sélection avec 111 buts

En inscrivant le but égalisateur du Portugal à la 89e minute puis le but victorieux après six minutes d’arrêt de jeu face à l’Irlande (2-1) en qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, Cristiano Ronaldo est devenu mercredi le meilleur buteur de l’histoire en sélection avec 111 buts à son actif, en 180 sélections.