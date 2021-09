Le parlement wallon a institué ce mercredi la commission d’enquête parlementaire sur les inondations des 14, 15 et 16 juillet. Il est réconfortant de constater que le pouvoir politique a pris cette décision à l’unanimité, dès la rentrée, et est venu à bout des velléités de se contenter d’une commission spéciale aux pouvoirs plus restreints et aux allures d’amnistie collective.