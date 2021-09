Jean-Luc Crucke sur les inondations: «Il y a eu des dysfonctionnements tant au niveau régional que fédéral»

Le ministre wallon des Finances et du Budget a abordé le coût des inondations de juillet dernier et la commission d’enquête qui fera la lumière sur la gestion de celles-ci.

Jean-Luc Crucke (MR), le ministre wallon des Finances et du Budget. - Photo News.

Jean-Luc Crucke (MR) était l’invité de la matinale de Martin Buxant sur LN24, ce jeudi. Le ministre wallon des Finances et du Budget a abordé le coût des inondations et la commission d’enquête qui fera la lumière sur les intempéries de juillet dernier.

Pour le libéral, « On sera au-delà des 2 milliards (d’euros, NDLR) » au niveau du coût des inondations. Avant d’ajouter qu’« il y aura des travaux qui seront plus prioritaires que d’autres ».

Par ailleurs, le ministre wallon des Finances et du Budget espère que « les entreprises wallonnes et les travailleurs wallons pourront jouer dans la croissance et dans la reconstruction » de la Wallonie.