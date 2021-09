Stefanos Tsitsipas hué par le public de l’US Open après une nouvelle pause vestiaire

Stefanos Tsitsipas, 3e mondial, s’est qualifié pour le 3e tour de l’US Open en battant 6-3, 6-4, 6-7 (5/7), 6-0 le Français Adrian Mannarino (44e), mais s’est fait huer par le public pour un long aller-retour au vestiaire, mercredi à New York.

Le Grec, dont l’entrée en matière avait été difficile lundi, avec une bataille de près de cinq heures pour venir à bout de l’Ecossais Andy Murray, qui l’a ensuite accusé d’avoir abusé d’une longue pause toilette pour casser son rythme, a encore usé de son droit d’aller se changer après la perte du 3e set.

Il a quitté le court muni d’une petite pochette remplie d’affaires de rechange et plus de huit minutes plus tard, il est réapparu, accueilli par des huées des spectateurs présents dans les gradins du Arthur Ashe. Lundi contre Murray, il avait pris plus de sept minutes, après la fin du 4e set pour faire le même aller-retour, récoltant d’autres critiques par la suite, notamment de la part d’Alexander Zverev.