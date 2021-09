US Open: Medvedev avance sans traîner, Osaka sans jouer, Ruud sorti par un qualifié

Tsitsipas, 3e mondial, a fait respecter la logique sur le Arthur Ashe en s’imposant 6-3, 6-4, 6-7 (5/7), 6-0 contre le Français Adrian Mannarino (44e). Et, en cours de route, il a usé de son droit à aller se changer après la perte du troisième set.

Deux jours après les sept minutes prises pour faire le même aller-retour, lors de son premier tour contre l’Ecossais Andy Murray, qui l’a ensuite accusé d’avoir voulu casser son rythme, le Grec, également moqué et critiqué par l’Allemand Alexander Zverev, a cette fois eu besoin de plus de huit minutes. Et quand il est réapparu sur le court, il a été accueilli par des huées.

« En faisant une pause et en allant me changer, parce que j’étais complètement trempé, ça m’a permis de me rafraîchir et j’ai été plus à même de délivrer le bon tennis que j’avais produit dans les deux premiers sets », a expliqué après coup le Grec, qui affrontera l’Espagnol Carlos Alcaraz (55e), âgé de 18 ans.