Météo: l’été va enfin arriver, le thermomètre va se stabiliser autour des 25 degrés

La journée de jeudi débutera sous de larges éclaircies dans le sud du pays et un ciel plus nuageux dans le nord. Ensuite, le beau temps devrait progressivement s’installer dans toutes les régions, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 18 et 23 degrés avec un vent faible à modéré de secteur nord-est.

Ce soir et cette nuit, quelques bancs de brouillard pourront se former par endroits, surtout en Ardenne. Les températures redescendront sous la barre des 15 degrés. Vendredi et le prochain week-end, le temps sera sec, ensoleillé et assez chaud avec des maxima de 20 à 25 degrés.

De lundi à mercredi, le temps restera estival avec du soleil et de la chaleur. Les maxima seront proches de 25 degrés.

Les prévisions météo région par région