Le taux de chômage en légère baisse à Bruxelles

Le taux de chômage en Région bruxelloise s'élevait à 15,8% le mois passé, identique à celui d'août 2019, et en léger retrait (-0,2%) par rapport à août 2020, annonce jeudi Actiris. Fin août 2021, 90.863 chercheurs d'emploi inoccupés (DEI) étaient recensés en Région de Bruxelles-Capitale, soit une stabilisation par rapport à l'année précédente (-64 personnes, - 0,1%).

Les moins de 25 ans ne représentent plus que 9,5% du total des DEI. Leurs effectifs sont en recul de 11% par rapport à août 2020. Les quinquagénaires et plus représentent 27,5% des demandeurs d'emploi.

Soixante-et-un pour cent des DEI ont au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire 2e degré ou n'ont pas de diplôme reconnu en Belgique

Près de la moitié des chercheurs d'emploi (47%) sont à la recherche d'un job depuis deux ans au moins.

Actiris explique la hausse limitée des entrées dans le chômage classique par le fait que "pour l'instant l'effet de la crise du Covid-19 s'enregistre surtout au niveau du chômage temporaire et du droit passerelle".

De très nombreuses entreprises ont dû recourir au chômage temporaire pour faire face à l'arrêt de leurs activités à la suite des mesures de confinement prises pour enrayer l'épidémie de coronavirus.