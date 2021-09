Vaccination: pour Conner Rousseau, «90% de la population ne devrait pas être punie pour quelques égoïstes»

Pour le président de Vooruit, les personnes qui ne sont pas vaccinées ne doivent pas gâcher la vie de ceux qui ont pris leurs responsabilités. Si la situation sanitaire devait à nouveau s’aggraver, il faudrait faire une distinction entre les deux groupes, selon Conner Rousseau.

« Dans le pire des cas, de nouvelles restrictions contre le coronavirus seront nécessaires », a expliqué Conner Rousseau mercredi soir dans le studio de « De Afspraak ». Avant d’ajouter : « Les personnes vaccinées devraient alors pouvoir compter sur une liberté plus absolue. Je ne tolérerai pas que plus de 90 % des Flamands soient punis à cause de gens qui sont assez égoïstes et ne pensent pas à l’intérêt général. »