Ryanair a transporté 20,4 millions de passagers en Europe en juillet et août, a fait savoir jeudi la compagnie aérienne irlandaise active en Belgique depuis Zaventem et Charleroi.

En juillet, Ryanair avait accueilli 9,3 millions de voyageurs, plus du double par rapport au même mois l'an dernier. Et en août, ce chiffre est même monté à 11,1 millions de personnes contre 7 millions un an auparavant. La hausse globale est donc de 80% par rapport à l'été 2020.

La compagnie à bas coûts retrouve par ailleurs des taux d'occupation très honorables avec 82% en août et 80% en juillet.