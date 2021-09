33.000 chômeurs en moins en Flandre par rapport au pic de la crise

Le nombre de chômeurs en Flandre est en baisse depuis mars, sur base annuelle. Août était également le quatrième mois de suite où le cap des 200.000 demandeurs d'emploi n'était pas franchi. Le taux de chômage en Flandre est de 6,3%, stable par rapport à juillet et en baisse de plus d'un point de pour cent par rapport à août 2020 (7,4%).

Le nombre de chercheurs d'emploi a surtout baissé parmi les gens qui étaient depuis moins d'un an dans cette situation (-26% par rapport à août 2020). Chez les chômeurs de longue durée, la baisse est plus limitée (-2% pour ceux cherchant depuis 1 à 2 ans et -1% pour ceux cherchant depuis plus de deux ans).