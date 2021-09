Ah ça, cher chroniqueur, encore ce R dont vous avez déjà traité à maintes reprises, me semble-t-il ! Oui et non, cher fan fidèle de cette chronique. Aujourd’hui, pas question d’une prononciation « merveilleuse » dudit R, mais plutôt de son emploi dans les composés. Sans radoter à outrance : je ne rouvrirai pas le dossier de réouverture, rassurez-vous. Intéressons-nous plutôt à un mot dans l’air du temps, pour petits et grands.