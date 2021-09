Dans LéNA cette semaine: Haïti, le pays maintes fois ravagé où personne ne pleure

Ceux qui ont tout perdu lors du tremblement de terre qui a touché le sud-ouest d’Haïti le 14 août dernier n’ont plus rien, et de ce fait, pas de larmes. A l’hôpital de Port-Salut, un blessé étendu sur un carton à même le sol pousse des cris de douleur tandis qu’un chirurgien orthopédiste bénévole redresse sa jambe fracturée. Pourtant, il ne pleure pas. A une trentaine de kilomètres de là, à l’hôpital des Cayes, une femme de 25 ans dont la jambe est cassée, raconte que durant le tremblement de terre, elle a perdu une fille de 10 ans, ses parents et une sœur. Or, elle ne pleure pas. « Dieu sait ce qu’il fait », assure-t-elle. Personne ne verse de larmes dans le camp de fortune du terrain de foot des Cayes. « Les petits mangent et dorment par terre », déplore une femme de 27 ans mère de deux enfants, avant d’indiquer l’une des tentes où une mère et son bébé, né ce jour-là, sont assoupis sur un matelas. Mais elle ne pleure pas.