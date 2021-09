Coronavirus - Biocartis lance un test qui détecte la grippe et le VRS en plus du coronavirus

La société biotechnologique Biocartis, basée à Malines, lance un test qui, outre le coronavirus, détecte également la grippe et l'infection respiratoire VRS. C'est ce qu'indique l'entreprise jeudi en marge de la présentation de ses résultats semestriels.

Le "Panel Idylla SARS-CoV-2/Flu/RSV" est un test entièrement automatisé pour la détection des acides nucléiques du SARS-CoV-2 (le coronavirus), de la grippe et du VRS chez les personnes dont le médecin suspecte une infection des voies respiratoires. Le résultat est disponible en 90 minutes environ.

Ce nouveau test permettra d'aider les prestataires de soins dans le cadre d'une épidémie de grippe retardée en 2022, a commenté le CEO Herman Verrelst.

Au cours du premier semestre 2021, Biocartis se targue d'avoir installé 189 de ses plateformes Idylla, ces systèmes automatisés qui rendent les tests moléculaires plus faciles et moins coûteux. L'entreprise a vendu presque deux fois plus (+96%) de cartouches pour ces systèmes qu'à la même période l'an dernier.