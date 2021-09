Rentrée scolaire: comment varier les plaisirs du lunch des enfants

Avec la rentrée des classes revient le traditionnel casse-tête du lunch des enfants à préparer tous les matins. Pas toujours évident de s’organiser et encore moins de trouver l’inspiration au fil des jours. Car le secret pour s’assurer que votre enfant dévore son casse-croûte de midi, et surtout qu’il ne s’en lasse pas, c’est évidemment de varier les plaisirs. Et les alternatives ne manquent pas pour réinventer la traditionnelle tartine jambon-fromage. « Pour changer de la tranche de pain, on peut opter de temps en temps pour des biscottes ou des cracottes. Le bon plan aussi ce sont les wraps, c’est quelque chose que les enfants aiment bien en général. Ils sont le plus souvent fabriqués à partir de maïs, mais des variantes colorées à base de betteraves ou de carottes existent aussi. En plus, c’est facile à manger », propose Marie-Noëlle Pirnay, diététicienne.