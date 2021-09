Abba voyage virtuellement 38 ans plus tard

En avril 2018, Agnetha, Benny, Björn et Anni-Frid eux-mêmes avaient très officiellement annoncé leur reformation, en studio d’abord et sur scène ensuite… mais sous forme d’hologrammes pour une tournée mondiale. Voici ce qu’ils en avaient dit à l’époque : « La décision d’aller de l’avant avec l’excitant projet de tournée avatar d’ABBA a eu une conséquence inattendue. Nous avons tous les quatre pensé, après trente-cinq ans, qu’il pourrait être fun d’à nouveau unir nos forces et d’aller en studio. C’est ce que nous avons fait. Et c’était comme si le temps s’était arrêté et que nous n’étions partis que pour de brèves vacances. Une expérience extrêmement heureuse ! Cela a débouché sur deux nouvelles chansons et l’une d’entre elles, « I Still Have Faith In You » sera interprétée par nos doubles digitaux (digital selves) en un programme télé spécial produit par NBC. On a notre âge mais la chanson est neuve. Et ça fait du bien. »