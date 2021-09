Le museumPassmusées a pour but d’attirer le plus de monde possible dans les musées. Avec sa nouvelle initiative, L’Expo nationale, il s’agit cette fois d’ouvrir ces institutions à tous ceux qui ont une pratique artistique.

Depuis sa création il y a trois ans, le museumPassmusées connaît un véritable succès. Le principe : on achète une un pass pour la modique somme de 59 euros et celui-ci vous donne l’accès gratuit à plus de 200 musées dans toute la Belgique (et une réduction importante dans quelques-uns). Mais l’équipe emmenée par Erika Tjaeckx n’entend pas se contenter de cela.