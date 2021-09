Jean-Baptiste Andrea, Faïza Guène... Les poches des Livres du Soir

Cent millions d’années et un jour ****

Jean-Baptiste Andrea

Avec les yeux de l’enfance, nous retrouvons l’appétit requis pour engloutir une vallée et cette soif qui assèche les fleuves. C’est ce tempérament de l’infini possible qu’il faut pour gravir ce roman de montagne, bref mais vertigineux, entre France et Italie, sur des hauteurs d’un blanc infini. En 1954, Stan, paléontologue, entraîne sur la voie raide de ses rêves deux confrères et un guide pour localiser un… dragon, rien moins, ou un diplodocus, il ne sait: c’est le chemin, l’idéal qui porte l’enfant devenu Professeur, et peu importe le danger puisque l’essentiel est de vivre ses rêves. «C’est l’heure grave de ne plus croire en rien, ou de croire en tout.» Le livre refermé, on se prend à croire en nous et aux sommets de la littérature.