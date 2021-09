Contrôle technique: ce qui va changer à partir du 1er octobre

A partir du 1er octobre, pour certains défauts des feux et des réflecteurs, vous ne recevrez plus un avertissement mais un certificat de contrôle rouge si vous effectuez votre contrôle technique en Flandre. La mesure transitoire, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, prendra alors fin.

Depuis le 1er décembre 2019, une nouvelle réglementation s’applique pour l’évaluation des feux et des réflecteurs lors du contrôle technique. Cette mesure a été imposée par l’Union européenne dans le but d’accroître la sécurité routière. Les nouvelles règles sont également conformes à l’ambition du gouvernement flamand de ne plus avoir de morts sur les routes d’ici 2050.