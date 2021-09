Paolo Cognetti: le bonheur à la montagne, loin des sentiers battus

Paolo Cognetti aime voir et revoir les lieux qu’il décrit dans ses livres. - Roberta Roberto.

L’histoire d’amour de Fausto et Silvia, les deux personnages de La félicité du loup, se scelle en une soirée. Il ne faut à Paolo Cognetti qu’un chapitre pour faire naître l’étincelle, et un autre pour que le feu de la passion n’embrase leurs corps. Il n’y a guère matière à enrober ni à multiplier les détours ; on va à l’essentiel, avec une économie de mots probablement liée au cadre dans lequel se noue cette histoire d’amour : les montagnes du val d’Aoste, au départ du restaurant Le festin de Babette, au village de Fontana Fredda.

Où on goûte davantage au silence et à la contemplation qu’aux débordements de langage. C’est cette quiétude que Fausto est venu trouver en altitude, fuyant Milan, théâtre de sa précédente liaison amoureuse de longue durée, pour devenir cuisinier.