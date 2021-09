Le film du jour à la Mostra: «Madres Paralelas» de Pedro Almodóvar

Le pitch Madrid, hiver 2016. Janis (Penélope Cruz), photographe talentueuse, est une femme de caractère, attachée à ses racines mais restant furieusement indépendante. Lorsqu’elle tombe enceinte par accident, elle décide de garder sa fille et de l’élever en tant que mère célibataire, tout comme sa mère et sa grand-mère l’ont fait avant elle. À la maternité, alors qu’elle est sur le point d’accoucher, elle fait la connaissance d’Ana (Milena Smit, nouvelle venue dans la famille Almodóvar et révélation du film), une adolescente qui devra elle aussi assumer seule sa maternité. Si Janis, mature, ne regrette pas du tout cette situation, Ana a peur et est pleine de remords. Alors qu’elles se connaissent à peine, les deux femmes vont se retrouver profondément liées. De manière inattendue.