Etats-Unis: la tempête Ida fait au moins 17 morts à New York et dans sa région (photos et vidéos)

Au milieu de la nuit, la nouvelle gouverneure de l’Etat de New York, Kathy Hochul, a décrété « l’état d’urgence » suite aux inondations « majeures »

Les pluies torrentielles et les inondations soudaines qui ont frappé mercredi soir la ville de New York et sa région ont fait au moins 17 morts, ont annoncé jeudi des responsables officiels, des médias américains avançant un bilan de 22 décès.

Mais les médias américains avancent des bilans plus lourds, de plus de 20 morts.

Au milieu de la nuit, « l’état d’urgence » a été décrété suite aux inondations « majeures » dans tous les comtés frontaliers de la ville de New York, concernant potentiellement quelque 20 millions d’habitants.

Des vols annulés

Des centaines de vols ont été annulés dans les aéroports new-yorkais de Newark, LaGuardia et JFK.