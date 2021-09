Jean-Marc Ferry, 30 ans de réflexion philosophique

Mes Écrits philosophiques récapitulent 30 ans d’une réflexion que n’a pas abandonnée la passion d’approfondir des liens entre religion et politique, registres de discours et formes d’identité, rapports au monde et grammaires de l’intelligence », annonce Jean-Marc Ferry en ouverture du recueil d’articles, contributions et conférences qu’il publie chez Pocket.

On y retrouve effectivement ces trois grands axes de réflexion qui structurent toute son œuvre. Le remarquable est que ces textes s’enchâssent et se répondent malgré leur variété, leur disparité originaire et temporelle, conférant à l’ensemble une systématicité peu commune dans ce genre de « florilège ».