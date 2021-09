Mieux préparés et équipés, cet été les Belges ont changé leurs habitudes de voyage

Aussi bien avant le départ que pendant leurs vacances d’été, les habitudes des Belges ont été perturbées par la pandémie du covid. C’est ce qu’il ressort d’une enquête menée conjointement par NewPharma et HealthOne, deux entreprises belges actives dans le secteur médical : 60 % des Belges ont modifié cette année leur manière de voyager.Ils se sont montrés plus prévoyants avant de partir en s’informant sur la situation sanitaire de leur destination. Tantôt via des sources officielles belges ou étrangères sur internet (davantage prisées par les moins de 45 ans), tantôt via leur médecin traitant ou leur pharmacien pour les plus âgés. Cette année, les Belges sont également partis en vacances mieux équipés qu’auparavant. La trousse de premiers soins est devenue l’équipement indispensable en voyage. Neuf répondants sur dix affirment désormais partir avec une trousse de soins qu’ils composent eux-mêmes en fonction de leur expérience et de leurs besoins.