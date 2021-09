Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 poursuit sa progression malgré AB InBev

Wall Street en hausse à l'ouverture, le BEL 20 et ses voisins européens restaient également bien orientés jeudi, notre indice gagnant 0,33 pc à 4.336,61 points. Suite à une recommandation positive, UCB (98,84) se distinguait par une hausse de 2,02 pc en compagnie de arGEN-X (293,00) et Galapagos (50,87) qui progressaient de 2,92 et 1,89 pc, Solvay (111,10) s'appréciant de 0,32 pc. Notre indice vedette était toutefois freiné par le recul de 2,48 pc de AB InBev (51,14) suscité par un conseil à la vente d'un analyste, KBC (72,58) et Ageas (42,87) valant par contre 0,92 et 0,35 pc de plus que la veille. Aperam (50,60) et Elia (108,00) reculaient de 1,67 et 0,64 pc, Sofina (379,00) reperdant 0,52 pc tandis que Umicore (55,48) et Colruyt (47,84) étaient positives de 0,58 et 0,44 pc. Proximus (16,74) et Telenet (32,20) étaient repassées de 0,33 et 0,31 pc dans le rouge alors que Orange Belgium (19,94) et Bpost (8,28) gagnaient par ailleurs 0,50 et 1,35 pc.