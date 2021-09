Marie Vingtras, Jean-Baptiste Del Amo... Les Livres du Soir en bref

Blizzard

Marie Vingtras

Le vent chasse la neige et rend invisible ce coin d’Alaska. Le froid est intense. Bess n’aurait pas dû sortir avec le petit, et moins encore lâcher sa main pour renouer un lacet. Benedict sent qu’il y a un problème, demande de l’aide à d’autres paumés, entame les recherches. Du brouillard où les points de repère s’annulent, des pans du passé resurgissent en pagaille, pas plus reluisants que le présent. Mais l’expliquent peut-être en partie. (P.My)

L’Olivier, 192 p., 17 €, ebook 11,99 €

Encore une journée divine

Denis Michelis