Pierre Kroll annonçait mercredi dans une vidéo et dans Le Soir , qu’il ne dessinerait plus en direct pour la RTBF cette saison. Il s’étonnait, après 35 ans de caricatures au petit écran, de ne pas en avoir été formellement informé par la direction. Aujourd’hui, la porte-parole de la chaîne, Axelle Pollet, assure vouloir sortir de l’émotionnel et n’exclut en rien de futures collaborations avec Pierre Kroll, s’il avait des projets novateurs à proposer.