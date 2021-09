0902 inondation reportage

REPORTAGE

Un buldozer grondant achève à la hâte d’araser quelques centaines de mètres carrés de terrain dans un méandre de la Vesdre. Un peu en aval, une pelleteuse kaki a rempli une camion-benne de débris, morceaux de troncs, branchages auxquels se mélangent des plastiques, des bidons et des cordes enroulées. Après être intervenus à Chaudfontaine, les militaires du 4e génie d’Amay s’activent à la sortie de Goé-Limbourg afin de retirer de la rivière et de la berge les embâcles et les déchets qui perturbent et défigurent le cours d’eau. Alors que celui-ci a retrouvé son lit après avoir ravagé le petit village, il y a un mois et demi, on pourrait croire qu’il ne reste plus rien à évacuer. Fausse idée : « Ce matin, quatre voitures ont encore été retirées », explique une lieutenante.