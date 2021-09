Inondations: dans le lit de la Vesdre, le grand nettoyage se poursuit

REPORTAGE

Un bulldozer grondant achève à la hâte d’araser quelques centaines de m2 de terrain dans un méandre de la Vesdre. Un peu en aval, une pelleteuse kaki a rempli un camion-benne de débris, morceaux de troncs et branchages auxquels se mélangent des plastiques, des bidons et des cordes enroulées. Après Chaudfontaine, les militaires du 4e génie d’Amay s’activent à la sortie de Goé-Limbourg pour retirer de la rivière et de la berge les embâcles et déchets qui perturbent et défigurent le cours d’eau.