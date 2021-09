Affaire Estelle Mouzin: la situation «se tend» faute de résultats dans les fouilles

Les fouilles menées depuis lundi dans les Ardennes françaises pour tenter de retrouver le corps d’Estelle Mouzin, victime présumée de Michel Fourniret en 2003, sont restées jeudi infructueuses, et la situation « commence à se tendre », a affirmé l’avocat de Monique Olivier.

« Comme les autres jours, on n’a pas trouvé (…) On a fouillé trois fois, on a été au Sautou, à l’étang du Paradis, on a abattu les arbres (…) Ça commence à se tendre un peu, c’est normal », a affirmé à la presse Me Richard Delgenes, l’avocat de Monique Olivier, ex-épouse du tueur en série. « Ce n’est pas de la faute de Monique Olivier si on n’a pas retrouvé l’ADN d’Estelle Mouzin plus tôt ou qu’on n’a pas fait ce qu’il fallait pendant 15 ans », a-t-il estimé.