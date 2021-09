Afghanistan: le gouvernement met fin à l’opération Red Kite au Pakistan

Le détachement composé de plus de 100 militaires et les deux avions de transport, qui étaient restés à Islamabad en tant qu’unité de réserve à la demande du gouvernement, rentrent en Belgique.

Le gouvernement fédéral a décidé jeudi de mettre fin à la présence militaire belge à Islamabad, la capitale pakistainaise, où un détachement composé d’une centaine de militaires et de deux avions de transport C-130 Hercules avait été maintenu après l’évacuation de plus de 1.400 personnes de Kaboul après le retour au pouvoir des talibans, ont annoncé les trois départements concernés.

« Ce jeudi 2 septembre 2021, le gouvernement a décidé que la présence de la Défense et de ses deux avions de transport C-130 dans la capitale pakistanaise Islamabad dans le cadre de l’opération Red Kite n’était plus nécessaire », ont indiqué les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Sophie Wilmès et Ludivine Dedonder, ainsi que le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi, dans un communiqué commun.