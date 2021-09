Abba annonce la sortie d’un nouvel album

Lors d’un live sur Youtube ce jeudi, le groupe ABBA a annoncé la sortie d’un nouvel album dont la pochette a été dévoilée sur Twitter. Deux nouveaux titres sont déjà disponibles actuellement. L’album contiendra au total 10 chansons.

Les deux nouveaux titres du groupe sont dès maintenant disponibles. Ils s’intitulent «I still have faith in you» et « Don’t shut me down ».

Le légendaire groupe de pop suédois ABBA, séparé depuis près de 40 ans, avait promis pour ce jeudi soir une surprise « historique » avec à la clé, selon la presse, des nouvelles chansons et une tournée de leurs hologrammes, des « ABBA-tars ».