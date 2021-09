Nafi Thiam: «Double championne olympique, c’est dingue!»

Une double championne olympique belge à l’œuvre, le Mémorial Van Damme – ni personne – n’avait jamais vu ça. Ce vendredi soir, ce sera chose faite et même s’il ne devrait y avoir « que » 28.000 personnes au stade Roi-Baudouin en raison des mesures sanitaires qui ont obligé les organisateurs à condamner une partie des tribunes, on imagine que Nafi Thiam sera applaudie comme jamais lorsqu’elle pénétrera sur le sautoir de hauteur pour la dernière sortie de son incroyable saison.

« Même si je pense que ce sera la plus grosse assistance de l’année, j’ai vraiment hâte de voir à quel point il y aura du monde ! », dit-elle. « Après la saison que j’ai eue et la médaille d’or que j’ai décrochée, ce sera en tout cas pour moi, le meilleur endroit – je ne pourrai pas être à la Grand-Place l’après-midi avec les autres médaillés de Tokyo – et la façon parfaite de la terminer avant d’aller me reposer ! »