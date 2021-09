Armand Duplantis: «Je veux toujours faire quelque chose de spécial»

Il n’a que 21 ans mais on a pourtant la fâcheuse impression que « Mondo » Duplantis fait déjà partie de la légende du saut à la perche et de l’athlétisme de manière générale. Compétiteur exceptionnel, recordman du monde, champion d’Europe (en plein air et en salle) et récent champion olympique de la discipline à Tokyo, le Suédois vit actuellement sur un nuage duquel il n’est pas prêt de (vouloir) descendre.

Le tout sans pour autant toiser le public, qu’il sera heureux de retrouver ce vendredi au stade Roi Baudouin, et encore moins ses adversaires. « Le saut à la perche est une discipline particulière », expliquait-il jeudi en conférence de presse. « On forme une grande famille et on a évidemment tous envie de remporter les concours mais en réalité, c’est une épreuve individuelle, un combat sans pitié entre soi et la barre. Une fois éliminé, rien ne nous empêche d’encourager les autres. »