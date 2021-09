Surpris par un but encaissé rapidement en Estonie, dans ce match de qualifications pour la Coupe du monde 2022, les Diables rouges ont égalisé via Vanaken, avant de compter sur leur buteur, un certain Romelu Lukaku, pour leur permettre de respirer.

« Big Rom » a planté une rose dans chaque mi-temps, de quoi faire la différence. Deux buts dans son style : un placement idéal et une frappe parfaite !