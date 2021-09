Les bulletins des Diables en Estonie: Lukaku a brillé, Hazard dans tous les bons coups

Rapidement menés par l’Estonie, les Diables n’ont pas éprouvé trop de difficulté à inverser la tendance jeudi soir à Tallinn. Grâce à des buts de Hans Vanaken, Romelu Lukaku, Axel Witsel et Thomas Foket, la Belgique a remporté 2-5 ce match comptant pour la 4e journée du groupe E des qualifications au Mondial 2022.

6 Thibaut Courtois : Il ne peut rien faire sur la frappe précise de Kait sur le 1-0, mais se montre décisif à la 35e sur une tête d’Anier. Son seul arrêt du match puisqu’il n’a plus été inquiété par la suite.

6 Toby Alderweireld : Il défend en reculant fortement face à Kait qui s’est ouvert le chemin des filets. Parfois approximatif, il se rattrape avec un tacle salvateur devant Puri à la 28e minute. Un match tranquille ensuite, malgré quelques passes en profondeur dangereuses et difficiles à gérer. Il laisse seul Sorga sur le second but adverse. Remplacé par Dendoncker.

5,5 Jason Denayer : Comme Boyata, il n’a pas vraiment fait preuve d’autorité face aux deux attaquants estoniens. Peu de déchet technique dans son jeu, malgré tout. Il a retrouvé un peu de sérénité en deuxième période pour traverser celle-ci sans encombre, hormis en fin de match sur le deuxième but estonien.