Les Diables rouges ont fait le show en Estonie: «On aurait pu inscrire 8 ou 9 buts» (vidéo)

Pris à froid et rapidement menés par l’Estonie, les Diables rouges n’ont pas éprouvé trop de difficultés à inverser la tendance jeudi soir sur la pelouse de la Le Coq Arena de Tallinn. Grâce à des buts de Hans Vanaken (22e), Romelu Lukaku (29e, 52e), Axel Witsel (65e) et Thomas Foket (76e), la Belgique a remporté 2-5 ce match comptant pour la 4e journée du groupe E des qualifications au Mondial 2022.

« Je retiens surtout la victoire. », avouait Thibaut Courtois au micro de la RTBF. « C’est toujours difficile lorsqu’on encaisse deux goals en tant que gardien de but, mais il y avait de l’espace dans le dos de notre défense à certains moments et les visités en ont profité. Pour le reste, à la pause, on a changé la manière de marquer le Nº8. Sinon, globalement, je trouve que c’était pas mal. On aurait pu inscrire 8 ou 9 buts tellement on dominait nos adversaires ».