Le film du jour à la Mostra: «The Power of the Dog» de Jane Campion

Le pitch Montana.1925. Phil (l’incroyable Benedict Cumberbatch) et George (Jesse Plemons), deux frères, gèrent un ranch perdu au milieu des montagnes. Les deux hommes sont frères, partagent une chambre, mais leurs points communs semblent s’arrêter là. Si le premier est un plutôt un homme alhpa, brillant mais brute, rustre et cruel, le second est une sorte de gros nounours, attentionné et d’une douceur extrême. Quand George épouse Rose (Kirsten Dunst), la relation entre les deux hommes va peu à peu se troubler…